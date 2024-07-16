Суд заочно приговорил экс-адвоката Фейгина к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил 11 лет колонии общего режима бывшему российскому адвокату Марку Фейгину (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Срок наказания Фейгину будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Также экс-адвокату назначен штраф в 4,5 млн руб. Кроме того, ему на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Фейгин признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, в суде установлено, "что в апреле 2022 года Фейгин, находясь вне пределов Российской Федерации, в ходе интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины". Видеозапись интервью была размещена в YouTube.

Кроме того, как установили следствие и суд, "Фейгин в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS, в интервью ведущему украинского канала новостей "24 Канал" и в прямом эфире на канале "ФЕЙГИН LIVE", размещенных на видеохостинге YouTube, распространил заведомо ложную информацию, содержащую данные о совершении военнослужащими ВС РФ убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины".

В России Фейгин арестован заочно и объявлен в розыск.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес бывшего адвоката в реестр СМИ-иноагентов.