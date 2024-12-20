Более 20 регионов РФ сократят число трудовых мигрантов в следующем году

Многофункциональный миграционный центр Фото: Денис Гришкин/РИА Новости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Допустимая доля иностранных работников будет снижена в 21 регионе России в 2025 году. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации в пятницу.

Регионы, в которых установлены дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы: Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Астраханская, Волгоградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Амурская, Свердловская, Тульская области, республики Дагестан и Татарстан, Краснодарский, Камчатский и Красноярский край и Чукотский автономный округ.

В июне Минтруд разработал проект постановления правительства, который предлагал сократить число мигрантов только в 11 регионах.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в пятницу, ограничения на иностранную рабочую силу устанавливаются ежегодно для приоритетного трудоустройства граждан России.

"В Краснодарском крае по ходатайству региона вводится ограничение на использование иностранных работников", - отметили в пресс-службе.

Так, компании Краснодарского края, работающие в сельском и лесном хозяйстве, в транспортировке и хранении, а также в гостинично-ресторанном бизнесе не смогут нанимать более 15% иностранцев от общей штатной численности. Кроме того, в сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта будет полностью ограничен труд мигрантов.

В Красноярском крае наем трудовых мигрантов ограничен в сфере выращивания овощей, в Калужской области - в сфере производства детского питания и диетических продуктов, а также в сфере предоставления мест для краткосрочного проживания. В Оренбургской - в розничной торговле алкогольными напитками, табачными изделиями и деятельности легкового такси, уточнили в ведомстве.

Кроме того, по всей стране на 2025 год сохраняется запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов к работе в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.

Допустимая доля мигрантов в компаниях устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей с учетом региональных особенностей рынка труда, пояснили в министерстве.