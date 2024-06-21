Минтруд разработал проект о сокращении доли трудовых мигрантов в 11 регионах в 2025 году

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Допустимая доля иностранных рабочих будет снижена более чем в 10 регионах России в будущем году, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в пятницу.

"Минтруд России с учетом предложений от регионов разработал проект постановления о сокращении в 11 субъектах РФ допустимой доли иностранных работников на 2025 год. Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения на официальном портале проектов нормативно-правовых актов", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей планируется ввести в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, в республиках Удмуртия и Дагестан, в Краснодарском и Красноярском краях.

"Например, в Республике Дагестан по ходатайству региона вводится ограничение на использование иностранных работников в строительстве в размере до 30%, в то время как в остальных субъектах такое ограничение на уровне 80%",- отметили в пресс-службе.

В Краснодарском крае – в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве до 50%, в сферах транспортировки и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе – до 15%, а в сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта полностью ограничен труд иностранных работников, добавили в Минтруде.

Также полностью не предусмотрен наем трудовых мигрантов в выращивании овощей в Красноярском крае. Аналогичные ограничения затронут производство детского питания и диетических продуктов в Калужской области. В Оренбургской – розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, и деятельность легкового такси.

"В целом за исключением региональных особенностей установленная на этот год допустимая доля иностранных работников сохраняется. В том числе на 2025 год сохраняется запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда приоритетного трудоустройства граждан России.