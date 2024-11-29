В РФ с начала года трудоустроили почти на 40% больше иностранцев, чем в 2023 г.

Региональные бюджеты пополнились на 100 млрд рублей от налогов с доходов мигрантов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские работодатели в текущем году официально приняли на работу 2,5 млн иностранцев, что почти на 40% больше показателя 2023 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Число поступивших в органы внутренних дел уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров с иностранными работниками возросло почти на 40% и достигло 2,5 миллионов", - написала Волк в своем телеграм-канале в пятницу.

Между тем, число оформленных иностранным гражданам документов на право осуществления трудовой деятельности в РФ увеличилось до 2 миллионов.

При этом поступления в бюджеты регионов России налогов от доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту, увеличились на 15% и превысили 100 млрд рублей.

"Таким образом, меры, принимаемые органами государственной власти, направленные на усиление контроля в миграционной сфере, не отразились на иностранных гражданах, законно осуществляющих трудовую деятельность", - подчеркнула представитель МВД.

Волк напомнила, что министерство совместно с заинтересованными органами власти продолжает работу по подготовке к запуску с 5 февраля 2025 года реестра контролируемых лиц, который позволит "дополнительно усилить контроль за миграционными потоками и минимизировать незаконную миграцию".