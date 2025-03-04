Правительство РФ выстраивает новую модель привлечения трудовых мигрантов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство России разрабатывает новую модель привлечения трудовых мигрантов, "не зацикливаясь" на традиционных для этого странах, нужно смотреть и на новые страны, например, Мьянму, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета по экономической политике в Госдуме.

"Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов - вопрос непростой. Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их", - сказал министр.

По его словам, "все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов".

"Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми", - заявил Решетников.

В качестве примера министр назвал Мьянму - "при численности населения в 55 млн человек экспортируют трудовых ресурсов примерно 6 млн человек".

"Мы тоже это с ними обсуждаем", - сказал министр, напомнив, что сейчас как раз проходит визит делегации Мьянмы во главе с ее руководством в Россию.