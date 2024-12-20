Почти половина берега очищена от нефтепродуктов на Кубани после ЧП с танкерами

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Половина загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров в Керченском проливе берега на черноморском побережье очищена, сообщает в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.

"По состоянию на вечер 20 декабря очищено более 26 км береговой линии. Это примерно половина загрязненного берега. Однако море периодически выбрасывает новые партии мазута, повторные загрязнения фиксируют мониторинговые группы. И на этих участках организуют уборку нефтепродуктов еще раз", - говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.

В пятницу стало известно, что спасатели и волонтеры собрали почти 4,2 тыс. тонны загрязненного песка и грунта. В зоне затопления носовой части "Волганефть-212" обработано сорбентом 7,5 тыс. кв. м, собрано 10 тонн нефтеводяной смеси.

На месте работают более 6 тыс. человек и 311 единиц техники.