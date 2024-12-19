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В Керченском проливе начали обследование затонувшего танкера "Волгонефть-239"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Улучшение погодных условий позволило спасателям приступить к разведке и обследованию танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Утром началась разведка и обследование двумя группами носовой и кормовой части танкера "Волгонефть-239", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в район, загрязненный нефтепродуктами после крушения танкеров, также направили 5 спасательных судов с бонами.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушений танкеров в Керченском проливе задействовано более 5 тыс. спасателей и волонтеров.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км – от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

В минувший вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена – утечки топлива не допущено.

Керченский пролив Краснодарский край Волгонефть-239
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