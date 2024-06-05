В России на врачей учатся студенты из 150 стран

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В российских вузах высшее врачебное образование получают студенты из 150 стран мира, заявил на сессии "Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС" в рамках ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Три четверти стран мира обучаются, и студенты получают высшее врачебное образование в вузах России. 150 стран", - сказал он.

По его словам, страны БРИКС имеют высокие компетенции в области фармацевтики, разработки лекарственных препаратов, производства и регуляторики.

"Определенные вопросы коммуникаций в рамках стран БРИКС с максимальной численностью и компетенцией в области фармацевтики мы видим перспективными", - отметил Мурашко.

Кроме того министр напомнил, что во время пандемии COVID-19 именно среди стран БРИКС были зарегистрированы первые вакцинные инновационные препараты.