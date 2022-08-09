Больше 80% поступающих в МГУ иностранцев - граждане стран Азии

Общий конкурс в 2022 году вырос до 10,46 заявлений на место

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В 2022 году заявления на поступление в Московский государственный университет подали больше 3000 иностранцев из 50 стран, больше 80% из них - граждане стран Азии, сообщил на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, в вуз на первый курс примут 2200 иностранцев, всего в университете учатся больше 10 тысяч иностранных студентов.

Нынешнее число иностранных абитуриентов он назвал сопоставимым с прошлогодним.

Конкурс среди иностранцев на поступление в МГУ превышал шесть человек на место. Наиболее популярными у них оказались программы факультетов журналистики, госуправления, высшей школы современных социальных наук, экономического факультета, факультета мировой политики и глобальных процессов.

Ректор признал, что в 2022 году есть определенные "трудности с приездом (студентов) из стран Европы и США".

"К нам не приезжают сейчас, я думаю, что может и хотят, но не могут приехать" - констатировал Садовничий.

Университет выделил в наступающем учебном году 410 мест для приема по квоте для детей участников специальной военной операции. Пока в МГУ поступило 165 таких заявлений, 26 абитуриентов уже представлены к зачислению, добавил ректор.

Всего летом 2022 года документы в университет подали больше 41 тысячи абитуриентов. По словам Садовничего, уже зачислено 3 230 человек на программы бакалавриата и специалитета на основные конкурсные (бюджетные) места. Конкурс вырос до 10,46 заявлений на место против 9,13 в 2021 году.

Приемная кампания в российские вузы прошла с 20 июня по 9 августа. Российские абитуриенты могли выбрать для поступления пять вузов и десять направлений, и подать документы как лично, так и онлайн. В Минобрнауки сообщили, что в этом году зачисление на бюджетные места происходит в одну волну, при этом предусмотрена возможность дополнительного набора, если останутся вакантные места. Зачисление на платные места продлится до конца августа.