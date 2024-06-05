На ПМЭФ представили модель Lada Iskra, в запуск которой вложено 23 млрд руб.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" презентовал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) новую флагманскую модель - Lada Iskra, в организацию производства которой уже вложено 23 млрд рублей.

Новая модель сегмента B в ближайшей перспективе сменит в портфеле автопроизводителя семейство Lada Granta. При этом она займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

Автомобиль построен на глобальной платформе (CMF-B), которая, как отмечают в "АвтоВАЗе", подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

"В рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым. О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 млрд руб.", - отметил президент АО " АвтоВАЗ" Максим Соколов на презентации.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

Как отмечают в пресс-службе "АвтоВАЗа", сейчас ведется подготовка производства Lada Iskra, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Старт производства, как уже заявлялось ранее, намечен на начало 2025 года.

"На финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти", - отметил Соколов.