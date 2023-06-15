"АвтоВАЗ" намерен к 2027 г. заместить Granta в своем портфеле новым семейством Iskra

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Флагманское семейство бюджетных автомобилей Lada Granta в портфеле "АвтоВАЗа" планируется в ближайшие годы заместить новой Lada Iskra на основе решений глобальной платформы CMF-B. Стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей в трех вариациях: седан, универсал и, наверное, универсал-кросс", - сказал Соколов.

Iskra - утвержденное маркетинговое название проекта, который прежде анонсировался как "новая Granta" (XJO). Автомобиль будет базироваться на решениях платформы CMF-B, права на которую "АвтоВАЗ" получил после ухода Renault из РФ. По словам Соколова, начало производства Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж - на 2025 год. При этом концерн хочет обеспечить максимально возможную степень локализации новой модели.

Седан и универсал Iskra, как отметил Соколов, будут чуть больше нынешней Granta, что даст "АвтоВАЗу" возможность диверсифицировать продуктовую линейку, "одновременно представляя рынку и Granta как наиболее компактный и бюджетный автомобиль, и семейство автомобилей Iskra". Глава компании допустил, что Iskra будет комплектоваться двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. Дизайн нового семейства будет перекликаться с Vesta.

"Что касается перспектив Granta, мы на какое-то время сохраним ее производство, переведя ее, возможно, на другую линию. В дальнейшем Granta будет, как и любая другая модель, отжив свой век, уходить в прошлое", - сказал глава концерна, уточнив, что выпуск Granta планируется прекратить к 2027 году.

"Бизнес-кейс по запуску этого семейства, когда оно еще не называлось Iskra, оценивался в 37 млрд рублей", - уточнил Соколов. В пресс-службе "АвтоВАЗа" отметили, что такая оценка на текущий момент сохраняется. При этом в проект уже проинвестировано 17 млрд руб. Оставшиеся 20 млрд руб., по словам главы "АвтоВАЗа", потребуются, "чтобы дозаместить те детали платформы и компоненты, которые подпали под санкции и от поставки которых отказались глобальные поставщики, чтобы снизить риски и достичь по этой модели локального технологического суверенитета".

Соколов подчеркнул, что названная сумма инвестиций в проект с учетом наличия решений глобальной платформы обойдется значительно дешевле по сравнению с разработкой собственной платформы "с нуля". "Если разрабатывать на собственной платформе, было бы 70-80 млрд рублей в зависимости от курса", - сказал он.

На вопрос о том, почему новая модель Lada получила название Iskra, Соколов ответил: "Это новая ступенька, первое семейство автомобилей, производимых на новом этапе жизни "АвтоВАЗа". Это такая, скажем так, привлекательная для рынка аттракция - искорка полетела, и ты к ней трепетно относишься, смотришь за ее полетом. Ну, и в конечном счете это, действительно, огонь, это хорошо. У меня лично возникают только позитивные ассоциации".