Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спрос на размещение в отелях Петербурга во время ПМЭФ вырос на 25% в 2024 году по сравнению с форумом 2023 года, средняя стоимость номера в отелях 5* на этот период составила 157 тыс. рублей в сутки, 4* - 12 тыс. рублей, показало исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".

"В 2024 году число делегатов, отправившихся в Санкт-Петербург на период форума, выросло по сравнению с прошлым годом на четверть. При этом возросший спрос на размещение в северной столице в даты проведения ПМЭФ превзошел допандемийные показатели 2019 года на 29%. Отели 4* предпочли 51% участников форума, 3* - 24%, 5* - 16%. Средняя стоимость номера за сутки в отелях каждой из этих категорий составила 12, 10,8 и 157 тыс. рублей соответственно. Доля ночей в объектах размещения без категории, в том числе квартирах и апартаментах, составила в этом году 9%. Такие объекты подорожали по сравнению с прошлым годом на 45% и в среднем обходятся бизнес-туристам в 10 тысяч рублей в сутки", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, самым дорогим бронированием на период ПМЭФ стало проживание представителя добывающей и обрабатывающей промышленности в пятизвездочном отеле в центре Санкт-Петербурга. Компания заплатила за проживание сотрудника в номере Superior с видом на город 2,2 млн рублей за четыре ночи.

"В этом году выросла до 60% доля деловых путешественников, которые добираются на форум на поездах, - годом ранее она составляла 49%. Спрос на поезда в Санкт-Петербург в период проведения форума вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, а востребованность самолетов сократилась на 13%. Средняя стоимость железнодорожного билета в Санкт-Петербург в период проведения ПМЭФ в купейном вагоне составила 5,5 тыс. рублей, в сидячем - 7,4 тыс. рублей, а СВ обходилось бизнес-туристам в 10,6 тыс. рублей. 89% железнодорожных билетов были приобретены из Москвы, из Петрозаводска - 3%, а из Твери на форум отправилось 2% делегатов", - отмечают в пресс-службе.

Внутренними авиалиниями больше всего делегатов отправилось в Петербург из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары и Казани. На международных рейсах на форум чаще всего летят из Белоруссии, Турции, Казахстана, Черногории, Китая, Франции, Таджикистана, ОАЭ, Индии и Узбекистана.