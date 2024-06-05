В Подмосковье запустят производство китайских промышленных роботов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Московской области к 2025 году запустят производство промышленных роботов китайской компании CRP, инвестиции в проект на первом этапе составят 300 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Такое соглашение на ПМЭФ подписали представители администрации Подмосковья и компании CRP Automation Russia (ООО "СМТ"), которая является официальным представителем и дистрибьютером продукции CRP.

"Проект мы рассчитываем развивать оперативно, запустив производство на готовых площадях уже в конце текущего года. Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье. Всего запланировано три этапа реализации. Ожидается, что инвестиции на первом составят до 300 млн рублей, на втором - еще порядка 300 млн рублей. На первых двух этапах проект позволит создать 60 рабочих мест", - заявила вице-премьер - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас компания CRP выбирает площадку для локализации производства.

"На первом этапе мы планируем установить две сборочные линии, где будут выпускать шесть моделей роботов для сварки, паллетирования и автоматизации других производственных процессов. На втором - локализуем сборку и расширим модельный ряд до 20 моделей, а на третьем этапе - локализуем компонентную базу и систему управления. Планируемый объем выпуска продукции на нашем производстве - до 1 тыс. роботов в год", - сказал гендиректор CRP Automation Russia Григорий Обуздин.

Единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду провинции Сычуань.