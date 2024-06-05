Президент России подчеркнул, что Москва никому не угрожает, в том числе Шольцу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не угрожал никому, в том числе канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в связи с поставками Германией оружия на Украину.

"Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон", - заявил Путин в среду на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, отвечая на вопрос журналиста из Германии.

"У нас есть своя позиция по тем или другим вопросам. Мы знаем позицию европейских государств, в том числе и позицию Федеративной республики (Германии) по поводу событий, которые происходят на Украине. Все считают, что Россия начала войну на Украине. Хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине", - сказал Путин.