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Путин не исключил визит на саммит G20

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Решение о его личной поездке на саммит G20 будет зависеть от ситуации в стране, на украинском направлении и от обстановки в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я пока не знаю. Я этого не исключаю. Я прежде всего должен руководствоваться требованиями сегодняшнего дня. Как вы понимаете, у нас и в стране много вопросов. Но не исключаю. Приеду, может быть, может быть - нет", - сказал Путин на встрече с иностранными журналистами в среду.

По его словам, решение о поездке "будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации на украинском направлении, это будет зависеть в целом от обстановки в мире".

"Приехать, чтобы там выслушивать какую-то грязь в отношении России со стороны тех партнеров, которые нас считают агрессором, хотя сами такими, на мой взгляд являются - ну, не очень хорошо", - пояснил президент РФ.

Вместе с тем, отметил Путин, Россия работает и будет продолжать работу в формате "двадцатки".

"Но нужно ли мне самому там появиться - я пока не знаю, посмотрим. Поживем - увидим, как говорят в России", - заключил президент РФ.

Владимир Путин G20
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