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Путин посетовал, что РФ не пригласили на празднование 80-летия высадки в Нормандии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия не отказывается от присутствия на 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии и от взаимодействия со странами-победительницами во второй мировой войне, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

"Мы не исключаем. Это американцы, европейцы исключают. Мы-то за. Мы же не вводили никаких санкций в отношении Европы, не закрывали энергоносители для Германии и других стран, это в отношении нас вводят санкции", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, могут ли русские, американцы и французы действовать вместе и быть партнерами в контексте предстоящей годовщины высадки в Нормандии.

Он подчеркнул, что Россия всегда с огромным уважением относилась к своим союзникам. "Вы меня спрашиваете, готовы, не готовы? Но нас не приглашают на это мероприятие", - отметил Путин.

"Россию, которая является правопреемником Советского Союза, которая понесла такие огромные потери, они как бы стесняются пригласить. С нас не убудет, но это просто ответ на ваш вопрос, кто заинтересован в нормальных отношениях и в восстановлении, а кто не очень, мы - за", - сказал президент.

"Я думаю, что там и сегодняшнее руководство Украины будет присутствовать. Послушайте меня, как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями?", - спросил Путин.

Владимир Путин Нормандия
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