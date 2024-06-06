Лидеры ряда стран-участников ВМВ отметят 80-ю годовщину высадки в Нормандии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Руководители нескольких государств-участников Второй мировой войны прибыли во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии.

Как ожидается, около 200 ветеранов, в основном британских и американских, примут участие в мероприятиях в Нормандии, которые продлятся два дня: в четверг и в пятницу.

Всего церемонии посетят 4,5 тыс. гостей, среди которых и главы государств. Среди них будут, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц. Также мероприятие посетят представители королевской семьи Великобритании - король Карл III, королева-консорт Камилла и принц Уэльский Уильям.

Российские представители не посетят мероприятия в Нормандии. Изначально французские власти отправили приглашение послу РФ, однако позже отозвали его.

Основная часть состоится 6 июня. В этот день лидеры проведут несколько церемоний. После этого в 16:00 по местному времени (17:00 по Москве) они соберутся в городе Кан для переговоров.

На следующий день, 7 июня, Байден выступит с речью о том, как важно защищать свободу и демократию. После этого, в субботу, американский президент проведет встречу с Макроном в Париже, ожидается, что они обсудят укрепление сотрудничества, торговлю, кооперацию в сфере безопасности в контексте подготовки к летним Олимпийским играм в Париже и Ближний Восток.

Высадка в Нормандии или операция "Нептун" состоялась 6 июня 1944 года, тогда 156 тыс. солдат США, Великобритании и Канады высадились на французское побережье для борьбы против оккупационных сил Германии.