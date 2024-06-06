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Государство получило более чем двукратный возврат на инвестиции в РФПИ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Государство получило более чем двукратный возврат на средства, инвестированные в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"За счет полученных дивидендов и выхода из ряда проектов РФПИ уже вернул государству объем средств, который более чем вдвое превышает размер инвестиций, вложенных в фонд государством", - сказал Дмитриев журналистам в Санкт-Петербурге.

По его словам, с учетом выплаченных портфельными компаниями фонда налогов в бюджет средства государства были приумножены более чем в четыре раза, а с учетом текущей стоимости портфеля РФПИ - более чем в пять раз. "Очень немногие суверенные фонды в мире могут продемонстрировать такою доходность", - отметил он.

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Полученные доходы РФПИ реинвестирует, сказал Дмитриев. В частности, фонд активно участвует в новой волне российских IPO.

"Мы приняли участие в более чем половине из последних 20 первичных размещений и, соответственно, обеспечили вместе с партнерами свыше 15% привлеченных в ходе этих IPO средств, выступая в качестве якорного соинвестора вместе с нашими партнерами", - сказал глава РФПИ.

По словам Дмитриева, на ПМЭФ-2024 у РФПИ будет более 20 встреч с партнерами из различных стран, кроме того, фонд организует собственную сессию, которая посвящена инвестиционным партнерствам. "Во время форума наш фокус будет именно на партнерстве в различных его видах, в том числе с Китаем, с Ближним Востоком, другими странами "глобального Юга", которые продолжают активно взаимодействовать с Россией", - сообщил он.

Дмитриев напомнил, что РФПИ руководит рабочей группой по финансовым услугам и инвестициям Делового совета БРИКС. Фонд выступает с двумя инициативами в рамках БРИКС+: создания совместной инвестиционной платформы для вложений в акционерный капитал компаний и формирования альянса по искусственному интеллекту. По словам Дмитриева, РФПИ планирует провести мероприятие на эту тему в октябре.

РФПИ ПМЭФ Кирилл Дмитриев
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