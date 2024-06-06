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Саудовский министр энергетики назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Последнее заседание ОПЕК+ было самым успешным, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ.

"В целом заседание прошло очень успешно. Последнее заседание было просто потрясающим", - отметил он.

При этом он добавил, что некоторые банки, организации, например, Goldman Sachs, сразу после заседания ОПЕК+ и брифинга выпустили отчет, в котором несколько раз упомянули, что речь идет о давлении в сторону снижения цен.

"С точки зрения профессиональной это неверная интерпретация событий", - указал министр.

"За две недели до заседания ОПЕК+ стали появляться публикации, что будут делать страны альянса, как они будут поступать. И они пытались повысить ожидания о того, что произойдет на заседании министров стран-ОПЕК+. И решения были приняты. И эти решения должны были быть ниже тех ожиданий, которые появлялись в СМИ", - отметил он.

"Если в целом говорить про нефтяной рынок, что в нем так хорошо - дайте один-два дня на то, чтобы все устаканилось, и реальность займет свое законное место", - продолжил министр, добавив, что рынок через полгода поймет решение ОПЕК+.

Вице-премьер Александр Новак также указал, что на рынок влияют и оценки, но фундаментально нефтяной рынок подвержен процессам инвестирования. "Мы и работаем в рамках ОПЕК+, чтобы обеспечить гарантированное понимание того растущего потребления, которое мы видим в перспективе. Для этого нужны инвестиции. Нефтяная отрасль очень инвестиционноемкая, капиталоемкая отрасль. И период вложения в месторождения составляет не один год, а несколько лет. Поэтому нам нужно смотреть на горизонт 5-10 лет вперед. И те решения, которые принимались в воскресенье в Эр-Рияде, как раз направлены на то, чтобы обеспечить предсказуемость", - пояснил он. "Рынок всегда подвержен определенным сигналам, но фундаментально он подвержен тем процессам, которые происходят с точки зрения вложений, инвестиций, обеспечения баланса спроса и предложения", - сказал Новак.

Страны ОПЕК+ на последнем заседании 2 июня приняли решение о продлении действующих квот на добычу до конца 2025 года. Исключением стал разрешенный уровень нефтепроизводства в ОАЭ, который был повышен на 300 тыс. б/с. Кроме того, на встрече страны альянса, участвующие в добровольных сокращениях добычи, решили продлить свои обязательства на третий квартал, а с четвертого квартала перейти к постепенному возвращению этих объемов на рынок.

ОПЕК Абдулазиз бен Сальман Goldman Sachs Саудовская Аравия Александр Новак ОАЭ
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