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"Газпром нефть" и "Эковей" наладят выпуск авиа- и судового топлива из растительного масла

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и "Эковей" объединят усилия по разработке, сертификации и промышленному производству низкоуглеродных моторных топлив для морских судов и авиационного транспорта. Соответствующий меморандум был подписан на ПМЭФ-2024, сообщила "Газпром нефть".

Партнеры займутся разработкой новых подходов производства авиационного SAF и судового топлива из переработанного растительного масла. Апробация рецептур моторных топлив с низким углеродным следом будет проходить в Петербурге.

"Газпром нефть" и "Эковей" имеют успешный совместный опыт выпуска судового топлива с низким углеродным следом. Начиная с июля 2023 года, в порту Санкт-Петербурга производится заправка морского транспорта биотопливом с добавлением переработанного фритюрного масла из сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка". Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла. Подготовка вторичного сырья произведена на предприятии "Эковей", где осуществляется технологическая обработка.

Начальник коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе отметил, что сейчас в структуре продаж судовых топлив компании свыше 95% объема составляют продукты высокого экологического класса. "Мы первыми в отечественной судоходной отрасли приступили к реализации и уже поставили клиентам свыше 10 тыс. тонн биотоплива. Для дальнейшего повышения экологической эффективности транспорта в России совместно с партнерами мы готовы развивать продуктовый портфель зеленых топлив на основе растительных компонентов и расширять сферы его применения", - приводятся в сообщении его слова.

Генеральный директор "Эковей" Кристина Тен добавила, что компания активно занимается локализацией производства биокомпонентов на основе отработанного растительного масла в транспортный сектор. "Благодаря нашим научно-исследовательским разработкам, экспертизе и производственной инфраструктуре мы готовы расширять область применения биокомпонентов, в том числе и для выпуска SAF-топлива для отечественной авиации", - сказала она.

Газпром нефть Кристина Тен Эковей Леван Кадагидзе Вкусно - и точка
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