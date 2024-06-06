РФПИ, Ростелеком и Fplus займутся созданием импортоопережающего ПО и оборудования

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций, ПАО "Ростелеком" и производитель электроники Fplus договорились о партнерстве для реализации проектов по импортоопережению в IT, в том числе - в сфере искусственного интеллекта и больших данных, и инвестиций в развитие критической информационной инфраструктуры.

Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2024, говорится в совместном пресс-релизе сторон.

В рамках партнерства стороны намерены объединить усилия в разработке импортоопережающего ПО и оборудования.

Одним из магистральных направлений сотрудничества станет создание отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК), построенных на базе новых технологий, уточняется в сообщении. Также партнеры сфокусируются на создании программно-определяемых решений - сетей и хранилищ, которые, по данным аналитиков, в период с 2022 по 2027 годы будут ежегодно расти в среднем на 16% и 18% соответственно.

Предполагается, что разработанное в рамках сотрудничества оборудование и ПО будет поставляться в государственные организации, компании промышленного сектора и другие отрасли экономики.

РФПИ в рамках соглашения будет оказывать содействие в привлечении инвестиций для создания и внедрения отечественных программно-аппаратных разработок. "Ростелеком" выступит одним из крупнейших заказчиков, а также поставщиком софта за счет наличия в периметре вендоров, создающих перспективные программные продукты для всего российского рынка ("Базис", "Открытая мобильная платформа", TData, "РТК ИТ", "РТК ИТ Плюс" и других).

Fplus обеспечит оборудование для построения IT-инфраструктуры у корпоративных и государственных заказчиков. Сегодня в портфеле компании представлены системы хранения данных, серверные мощности, сетевые и печатные устройства, ноутбуки, смартфоны и планшеты.

По словам управляющего партнера IT-холдинга Fplus Алексея Мельникова, до конца года планируется выпустить весь стек доверенных ПАК.