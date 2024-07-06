К концу десятилетия 80% предприятий должны перейти на отечественный программный продукт

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России", среди них - запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование.

"К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт. Прежде всего - в системах управления ресурсами и производством. (...) Одно из важнейших направлений этой работы - обеспечение независимости России от иностранных решений", - сообщается в субботу на сайте кабмина.

Правительство планирует реализовать целый ряд мер: снизить расходы предприятий при реализации проектов по внедрению российского программного обеспечения поможет федеральный инвестиционный налоговый вычет. Проработать возможность его введения поручено Минцифры и Минфину.

Также Минцифры поручено предусмотреть ряд других мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт. В их числе - запуск грантовой поддержки особо значимых проектов по пилотному внедрению российских программных решений. Министерству поручено предусмотреть льготное кредитование компаний для приобретения российского ПО.

Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и Минцифры поручено проработать запрет для госкорпораций разрабатывать базовое ПО, отечественные аналоги которого уже представлены на российском рынке.

Кроме того, Минцифры и ФАС проведут мониторинг стоимости российских программ. На основе анализа будут проработаны предложения о возможных механизмах госконтроля и регулирования цен на продукцию в рамках госзаказа.

Переход на использование отечественных программ связан с развитием облачных сервисов. Минцифры и Минфин должны проработать вопрос о введении обязательных нормативов для госкомпаний по доле закупок сервисов у коммерческих операторов облачной инфраструктуры.

Обеспечение технологической независимости невозможно без работы по подготовке кадров, отметили в правительстве РФ. Чтобы усилить ее эффективность, планируется создать единую цифровую платформу для дополнительного образования студентов. Реализацией инициативы займутся Минцифры и Минобрнауки.