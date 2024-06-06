В Новой Москве построят крупнейший в России аквакурорт

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ", Корпорация "Туризм.РФ" и ГК "А101" на полях ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам строительства крупнейшего в России аквакурорта в спортивно-туристическом кластере "Прокшино", сообщила пресс-служба банка.

Проект профинансирует "ДОМ.РФ" в рамках льготной программы кредитования в соответствии с постановлением правительства №141. Объем инвестиций по проекту составляет не менее 20 млрд рублей, общая площадь аквакурорта - около 125,5 тысячи кв. метров.

Аквакурорт разместится на территории Новой Москвы и будет состоять из трех основных зон - аквапарка, дайвинг-центра (самый глубокий в московском регионе) и серфинг-центра. Также в него войдет зона искусственного каньонинга. На территории курорта будет построена гостиница на 254 номера.