Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В Новой Москве построят крупнейший в России аквакурорт

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ", Корпорация "Туризм.РФ" и ГК "А101" на полях ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам строительства крупнейшего в России аквакурорта в спортивно-туристическом кластере "Прокшино", сообщила пресс-служба банка.

Проект профинансирует "ДОМ.РФ" в рамках льготной программы кредитования в соответствии с постановлением правительства №141. Объем инвестиций по проекту составляет не менее 20 млрд рублей, общая площадь аквакурорта - около 125,5 тысячи кв. метров.

Аквакурорт разместится на территории Новой Москвы и будет состоять из трех основных зон - аквапарка, дайвинг-центра (самый глубокий в московском регионе) и серфинг-центра. Также в него войдет зона искусственного каньонинга. На территории курорта будет построена гостиница на 254 номера.

Новая Москва ДОМ.РФ ГК "А101 Прокшино Туризм.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });