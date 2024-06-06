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Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу

Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку в ближайшую пятницу на уровне 16%, вероятность ее повышения еще нужно оценить, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка. Скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке на заседании совета директоров 7 июня.

Он отметил, что вероятность повышения ставки есть, но еще предстоит оценить этот вариант.

"Такая вероятность есть, но я думаю, что все-таки нужно еще, наверное, время, чтобы посмотреть. ЦБ принимает решения самостоятельно, поэтому предсказывать решение, я думаю, дело неблагодарное", - отметил он.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет в пятницу, 7 июня.

Большинство аналитиков считает базовым вариантом сохранение ставки ЦБ в ближайшую пятницу на уровне 16% с ужесточением сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения до 17-18% на июньском или июльском заседании.

Герман Греф ЦБ РФ Банк России
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