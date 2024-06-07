ЦБ РФ обсудит ставку, базовый вариант - сохранение, но вероятность повышения стала больше

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Однозначного мнения, какое решение примет регулятор, на рынке нет.

Базовым вариантом на заседании совета будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%, считает большинство аналитиков. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

Регулятор не дает чувствительных для рынка комментариев в неделю "тишины". На макроэкономической сессии в рамках ПМЭФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ограничилась тем, что подтвердила намерение привести инфляцию к цели в 4% и поддерживать ее на этом уровне. "Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель - 4%", - сказала Набиуллина в ответ на вопрос модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который традиционно завершает ее опросом всех спикеров об их KPI на следующий год.

Этот постулат был воспринят некоторыми участниками рынка как сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП).

"Я ехал сегодня на форум, думал, что ставка сохранится. Но после того, как Эльвира Сахипзадовна сказала, что (инфляция) в следующем году будет 4%, понял, что повысят на 100 базисных пунктов", - сообщил журналистам президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставку ЦБ сохранит. "Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим", - сказал он журналистам в рамках ПМЭФ.

Греф отметил, что вероятность повышения ставки есть, но регулятору еще предстоит оценить этот вариант. "Такая вероятность есть, но я думаю, что все-таки нужно еще, наверное, время, чтобы посмотреть. ЦБ принимает решения самостоятельно, поэтому предсказывать решение, я думаю, дело неблагодарное", - отметил он.

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор также рассматривал вариант повышения ставки на 1 процентный пункт - до 17%. Набиуллина по итогам апрельского заседания подтвердила, что снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии. Однако в случае слишком медленной дезинфляции она не исключила сохранения текущей ключевой ставки до конца 2024 года.

В качестве альтернативного сценария ЦБ допустил повышение ключевой ставки. В этом сценарии рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в мае сообщил, что вариант повышения ключевой ставки будет предметно рассматриваться на заседании совета директоров в июне. "Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он. Заботкин отметил, что поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени.

Позднее ЦБ сообщил, что на июньском заседании учтет предложенные Минфином налоговые поправки, они дают существенную дополнительную информацию для уточнения оценок параметров бюджетной политики и ее влияния на совокупный спрос на среднесрочном горизонте. Эта информация будет одной из значимых составляющих обсуждения к заседанию по ключевой ставке 7 июня, отметил регулятор.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 июля. Оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 5 августа.