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Минсельхоз в экспорте продукции АПК делает ставку на продукцию переработки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз в расширении экспорта продукции АПК делает ставку на продукты переработки. Они могут занять долю зерна в зарубежных поставках, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью каналу "Россия 24" на ПМЭФ-2024.

"Фактически (в экспорте - РФ) делаем ставку на продукты переработки. Но базовая группа, конечно, останется и будет вносить свой вклад", - сказала она.

В числе основных экспортных товаров РФ в настоящее время - зерновые и зернобобовые, продукция переработки масличных и рыба.

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"Изначально, когда начинался проект по экспорту, доля зерновых составляла больше 40% в объёме экспорта, - сказала Лут. - Сейчас она снизилась до 32%, и, соответственно, мы ожидаем, что к 2030 году эта доля снизится еще больше, и место зерновых займут продукты переработки, мясо-молочная группа, которая очень активно сейчас развивается".

Министр напомнила, что в прошлом году экспорт муки превысил 1 млн тонн. "Такого не было никогда. Эта отрасль продолжает развиваться, будем наращивать темпы", - сказала она. Спросом за рубежом пользуется и российская кондитерская продукция.

Лут также сообщила, что Минсельхоз подготовил "план по объемам производства в синхронизации с экспортом" и в ближайшее время планирует его утвердить.

В 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд. К 2030 году предусматривается рост до $55,2 млрд.

Минсельхоз Оксана Лут ПМЭФ
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