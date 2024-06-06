Лифты с искусственным интеллектом могут появиться в России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разработчик IT- и ИИ-решений Сбер Бизнес Софт и компания METEOR Lift (до ребрендинга - ООО "ОТИС Лифт"), входящая в холдинг S8 Capital, заключили соглашение о партнерстве в области использования технологий искусственного интеллекта и цифровых сервисов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Разрабатываемое ИИ-решение (...) поможет анализировать лифтовое оборудование, состояние узлов и агрегатов для упреждающего обслуживания и ремонтов", - сообщает пресс-служба Сбера.

Как уточняется, технологии компьютерного зрения и речевой аналитики в кабине подъемника позволят автоматически выявлять нештатные ситуации и передавать информацию диспетчеру. Также система будет ретроспективно анализировать параметры телеметрии лифтов и показатели работы лифтового оборудования в различных аналитических разрезах - по моделям и их производителям, регионам, городам, районам, управляющим и сервисным компаниям, - выявляя закономерности, которые люди могут упустить.

Кроме того, METEOR Lift подписал на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с Общественным советом при Минстрое РФ и Санкт-Петербургским Учебно-методическим центром жилищного комитета. По информации пресс-службы компании, его главным направлением станет участие сторон в разработке и реализации образовательных программ для подготовки кадров в сфере строительства и ЖКХ, в том числе электромехаников и монтажников лифтового оборудования, организации и проведении всех видов практики для студентов и совместное проведение научных исследований.