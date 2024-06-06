Ozon получил разрешение правкомиссии РФ на редомициляцию с Кипра до конца 2025 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon получил разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на редомициляцию холдинговой компании, которая расположена на Кипре, до конца 2025 года.

"Компания Ozon - они получили разрешение правительственной комиссии о том, что они должны провести редомициляцию до конца 2025 года. Буквально днями вышло это решение", - сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью "России 24" в рамках ПМЭФ.

В апреле CFO Ozon Игорь Герасимов говорил, что компания планирует инициировать процесс редомициляции холдинговой компании в 2024 году. Сейчас холдинговой компанией маркетплейса является кипрская Ozon Holdings Limited.

Совладельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с долей 31,76%, инвестхолдинг "Восток Инвестиции", у которого около 28%; остальные акции в свободном обращении.

На инфраструктуру НРД приходится около 10% капитала Ozon, отмечала ранее IR-директор компании Мария Бераснева.