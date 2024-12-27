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Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры Ozon на годовом собрании в пятницу утвердили решение о регистрации холдинговой компании МКПАО "Озон" в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

Речь идет о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited, подготовка к которой шла на протяжении двух лет.

"Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию, все акционеры будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях", - отмечается в пресс-релизе компании, опубликованном в пятницу.

Ранее сообщалось, что процесс предполагает обмен ADS Ozon Holdings Limited на бумаги МКПАО, выкуп акций или ADS не планируется.

После регистрации компании в РФ торги ее бумагами на бирже будут остановлены примерно на несколько недель - для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО, которые будут доступны для покупки всем инвесторам, также указано в сообщении компании.

Ожидается, что процесс "переезда" завершится до конца 2025 года; по его итогам акции МКПАО "Озон" будут торговаться на МосБирже.

Редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг, снизит регуляторные риски, позволит возобновить опционную программу для сотрудников, упростит внутригрупповые транзакции, добавили в пресс-службе Ozon.

Совладельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с долей 31,76%, инвестхолдинг "Восток Инвестиции", у которого около 28%; остальные акции в свободном обращении.

На инфраструктуру НРД приходится около 10% капитала Ozon, говорила в начале лета IR-директор компании Мария Бераснева.

Ozon Кипр Калининградская область
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