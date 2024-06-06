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Лидер боснийских сербов поблагодарил Путина за позицию РФ по Балканам

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия осталась единственной страной, что не изменила позиции по Дейтонским соглашениям, которые положили конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов, заявил в четверг в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Республики Сербской (в составе БиГ) Милорад Додик.

"Дейтонские соглашения разрушены со стороны Запада. Россия - единственная страна, которая сохранила истинные принципы Дейтонских соглашений", - приводит слова Додика телерадиоканал РТРС.

Президент Республики Сербской также поблагодарил Путина за позицию России по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по событиям в Сребренице.

"Спасибо Вам за принципиальную позицию и понимание в связи с недавним заседанием ГА ООН по Сребренице", - сказал Додик.

Он отметил, что инициативу, касающуюся резолюции по событиям в Сребренице, выдвинули в Боснии и Герцеговине вопреки конституции страны, а Запад просто использовал возможность. По мнению Додика, эта резолюция не способствует ни взаимопониманию, ни примирению, но лишь порождает дополнительные проблемы.

В мае в ГА ООН состоялось голосование по резолюции об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Резолюцию поддержали 84 страны, против высказались 19, в том числе и Россия, 68 стран воздержались. Несмотря на то, что количество стран, выступивших против или воздержавшихся, перевесило число проголосовавших "за", резолюцию приняли.

Перед встречей с Путиным Додик заявлял, что обратится к президенту России с просьбой рассмотреть возможность участия Республики Сербской в форуме стран БРИКС.

РТРС напоминает, что Додик, который присутствует на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, также провел переговоры с руководством города и представителями российской компании РЖД.

Милорад Додик Босния и Герцеговина Сребреница Республика Сербская
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