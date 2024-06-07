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Мурашко заявил о наличии иммунитета к COVID-19 почти у всех граждан РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Почти у всех граждан РФ сформировался иммунитет к коронавирусу; в стране в настоящее время более 82 тысяч активных случаев COVID-19, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Практически все сегодня имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но поскольку коронавирус мутирует и есть лица с ослабленным иммунитетом, случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией имеются", - сказал Мурашко в интервью "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время в России 82 799 активных случаев коронавирусной инфекции, из них 22 тыс. стационарных случаев, 60 тыс. - амбулаторных.

"Иммунитет у разных людей по-разному "отрабатывает", поэтому случаи заболевания имеются, в большинстве своем они носят благоприятное течение, но люди старшего возраста, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, диабет, они могут болеть и в тяжелой форме", - отметил Мурашко.

Михаил Мурашко COVID-19 Минздрав РФ
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