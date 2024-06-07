Михаил Мурашко: Цены на жизненно необходимые лекарства в России увеличились более чем на 3% в 2024 г.

Глава Минздрава рассказал об иммунитете к коронавирусу и важности здоровьесберегающего поведения

Михаил Мурашко Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Санкт-Петербург. 7 июня. INTERFAX.RU - На полях Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Юлии Макаревич о динамике стоимости лекарств, о формировании коллективного иммунитета к COVID-19, а также о важности ограничения потребления продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и соли.

- Спустя четыре года с начала пандемии COVID-19 можно подвести ее итоги. В годы пандемии широко использовался термин "коллективный иммунитет". Можем ли мы сейчас говорить о том, что все россияне переболели коронавирусом?

- Практически все сегодня имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но поскольку коронавирус мутирует и есть лица с ослабленным иммунитетом, случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией имеются. Сегодня в России 82 799 активных случаев коронавирусной инфекции, 22 тыс. - стационарных, 60 тыс. - амбулаторных. Иммунитет у разных людей по-разному "отрабатывает", поэтому случаи заболевания имеются, в большинстве своем они носят благоприятное течение, но люди старшего возраста, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, диабет, они могут болеть и в тяжелой форме.



- По данным Минздрава, около 50 млн россиян страдают ожирением. Какая работа ведется Минздравом для снижения числа граждан с ожирением? Каких показателей планируется достичь?

- Ожирение в 30% случаев неинфекционных заболеваний является фактором риска, который способствует или возникновению, или утяжелению течения. Ожирение, однозначно, это серьезный недуг, нельзя его ни в коем случае недооценивать в плане увеличения продолжительности жизни, снижения заболеваемости, и в том числе тяжести течения хронических болезней, с которыми уже человек, скажем, сосуществует.

Ряд пациентов, которые самостоятельно не могут преодолеть этот недуг, должны обращаться к врачу. Сегодня есть разные методы лечения, в том числе фармацевтические методы коррекции веса, в ряде ситуаций это могут быть хирургические методы коррекции веса. Важно обязательно это делать под контролем врача, ни в коем случае не принимать каких-то самостоятельных решений, особенно по приему лекарственных препаратов, потому что есть ряд показаний и противопоказаний.

Ожирение является ключевым фактором риска для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку число сосудистых катастроф возрастает. Плюс это прямая связь с развитием сахарного диабета второго типа, и инфекционные заболевания могут течь у пациентов (с ожирением) в более тяжелой форме.

Для этой категории пациентов, особенно для тех, кто находится в возрасте старше трудоспособного, важным компонентном является вакцинация от пневмококковой инфекции. Она проводится раз в пять лет и защищает от развития внебольничных пневмоний, до 70% которых могут быть связаны с пневмококком, поэтому защитить себя с помощью вакцинации - это легко, обратившись в медицинскую организацию. Это не входит в национальный календарь прививок, но эта вакцина доступна. Плюс в период подъема заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями важно, чтобы лица с ожирением и старшего возраста, с диабетом, проходили вакцинацию против гриппа.

По системе помощи сейчас обсуждается, в том числе, развитие новых направлений в оказании медицинской помощи, маршрутизация пациентов, вовлечение центров здоровья в эту работу, в том числе в рамках профилактических осмотров необходима консультация диспансеризации. В прошлом году 89 млн граждан прошли профосмотры и медицинские осмотры. Важна приверженность населения к выполнению рекомендаций.

Сегодня мы пытаемся разубедить людей не верить в рекламу, потому что в большинстве своем реклама пропагандирует быстрое питание и те продукты, которые содержат высокое количество сахара, что очень опасно для человека, а также жиров и соли. Когда человек видит рекламу, он, в первую очередь, должен не на красивую картинку ориентироваться, а на разумность собственного поведения.

Сахар - это то, что сегодня содержится в большом количестве, в том числе в сладких напитках, это всевозможные продукты, которые идут с высоких содержанием сахара. Причем когда рекламируется, что это напиток, человек должен понимать, что высокое содержание сахара - это уже не только напиток, это уже еда, это высокий калораж. Поэтому подмена понятий: попить воды и получить высокий уровень калорий, это все-таки нужно понимать и разделять. Поэтому нужно культуре пищевого поведения учиться и обращать на это внимание.



- Как складывается ситуация с лекарствами на фоне санкций?

- У нас есть препараты, которые разработаны для лечения онкологических заболеваний, причем современные, для лечения заболеваний крови и многие другие. Сегодня практически 70% рынка лекарств - это отечественные препараты, и все больше появляется инновационных препаратов.

В рамках форума было подписано несколько соглашений по развитию научных направлений между подведомственными учреждениями Минздрава, производителями, между регионами и производственными площадками. В частности, сегодня подписано соглашение между Сеченовским университетом Минздрава России и компанией "Акрихин" по разработке ряда препаратов. Поэтому интерес сегодня к фармацевтическому направлению в бизнесе очень высокий. Мы заинтересованы в его развитии, в первую очередь, инновационного, для решения тех задач, которые пока медицина не все преодолевает.



- Отмечается ли рост цен на препараты?

- Цены (на лекарства) растут, но (они) ниже, чем уровень инфляции. Политика государства по контролю за ценами на жизненно важные лекарственные препараты - это абсолютно оправдано. Потому что сегодня мы видим, что динамика цен на лекарственные препараты значительно ниже, чем уровень инфляции.

За пять месяцев текущего года цены на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в среднем выросли на 3,3%; на лекарства, которые не входят в этот перечень, - на 4,6%.



- Как развивается направление по реабилитации раненных участников специальной военной операции (СВО)?

- 60 млрд рублей (выделено на ближайшие три года) по программе реабилитации, которая сегодня реализуется в стране. Она реализуется для всех граждан, включая и доступность для тех, кто демобилизовался из Вооруженных Сил и кому требуется, в том числе, лечение с привлечением реабилитационной базы. 30 млрд рублей - это на инфраструктуру, и дополнительно к имеющимся деньгам в системе обязательного медицинского страхования еще плюс 30 млрд рублей за три года - это те деньги, которые идут на увеличение объемов реабилитации, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Сегодня это направление получило хорошее развитие, появилась современная материально-техническая база. Поэтому это направление будет продолжено в следующий период, поскольку показало свою эффективность.

Но ключевое - это поведение человека и его здоровьесберегающее поведение. Потому что мы видим, к сожалению, в разных регионах отношение к собственному здоровью отличается.

Хочу похвалить в этом отношении кавказские регионы, именно здоровьесберегающее поведение, потому что кавказское долголетие - оно, прежде всего, связано с отношением к собственному здоровью. Это именно культура поведения, культура питания, физическая активность, ментальное здоровье, отношения в семье. Все это ключевые составляющие для активного долголетия.

Есть регионы, которые, к сожалению, не привержены пока к столь четким поведенческим установкам, им нужно обратить на это внимание. Среди них есть и северные регионы, есть и регионы центральной полосы. Поэтому именно формирование культуры здоровья является ключевым и базовым, есть на кого ровняться. В крупных мегаполисах сегодня люди чувствуют то, что необходимо следить за своим здоровьем, в частности, Москва, Санкт-Петербург, это города, которые, в первую очередь, сегодня тоже научились формировать определеную культуру поведения для сохранения здоровья.