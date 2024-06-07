ВТБ отметил сохранение высокой динамики корпоративного кредитования в мае

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ видит сохранение высокой динамики корпоративного кредитования в мае, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2024.

"По четырем месяцам мы обгоняли по приросту кредитного портфеля юрлицам. Такая высокая динамика кредитования юрлиц сохраняется и в мае тоже. По сути, май принципиально не отличался по росту портфеля", - заявил он.

Кредитный портфель юрлиц ВТБ за четыре месяца вырос на 8%, в апреле - на 1,1%.

"Такую динамику кредитования я связываю с высокой инвестиционной фазой. Поставьте себя на место компаний с государственным участием. У них есть инвестиционная программа, которая жестко контролируется на уровне наблюдательного совета. Нарушение инвестпрограммы будет больнее. Условия у банков все одинаковые, и у компаний есть выбор - либо дождаться реального снижения ставки и брать тогда (но когда это будет), либо взять сейчас, прожить пусть даже более длительный, чем планировалось, период процентных ставок, но выполнить инвестиционную программу. Выбор в пользу второго", - пояснил Пьянов.