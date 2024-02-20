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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

ВТБ ждет замедления темпов роста корпоративного кредитования в 2024 году до 10%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует рост корпоративного кредитования в 2024 году до 10%, розничного - до 5%, сообщил журналистам первый зампред Дмитрий Пьянов.

"С точки зрения наших амбиций по росту мы планируем менее 10% прирост по кредитам юрлиц, до 5% - с резким приземлением - по кредитам физлиц", - сказал он.

Банковский сектор, по прогнозам ВТБ, в 2024 году покажет прирост кредитов физлиц на 6-7%, юрлиц - на 7-8%. Средства юрлиц в целом по сектору в 2024 году увеличатся на 12-13%, физлиц - на 9-10%. "Банковский сектор будет иметь жесткое приземление в кредитах", - отметил первый зампред.

ВТБ ожидает, что стоимость риска у него в 2024 году останется неизменной - около 1%, чистая процентная маржа составит 2,5%.

Чистые комиссионные доходы, по прогнозу банка, также останутся на уровне 2023 года из-за замедления кредитования физлиц. Отношение расходов к доходам из-за реализации процентного риска ухудшится, то есть в 2024 году составит 40-45% после 36% в 2023 году. "Внутри этих расходов мы ожидаем массивное ускорение открытия физических офисов - это и рекламные активности в рамках нашей новой стратегии розничного бизнеса, которую мы в конце года утвердили и скоро представим вам", - заявил Пьянов.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в 2023 году вырос на 19%, без учета валютной переоценки - на 14%. "Метрики поквартальные таковы: 3% прироста в первом квартале, 7% прироста во втором, 4% - в третьем и 5% - в четвертом. Даже Центральный банк интересовался у всех банков, почему увеличение ключевой ставки не приводит к снижению темпов прироста корпоративного бизнеса. Мы отвечали на этот вопрос таким образом, что мы видели большой спрос со стороны корпоратов, в том числе в периоды уже повышенной ключевой ставки, на свои инвестиционные программы. Практически весь корпоративный бизнес - и крупный, и средний - берет кредиты в России по плавающей ставке - и веря в способность Центрального банка победить инфляцию, и рассчитывая на снижение ключевой", - объяснил первый зампред ВТБ. По его словам, для корпоративного сектора не было проблемой на короткий период времени (один-два квартала) привлечь кредиты по повышенной ставке.

Розничный кредитный портфель банка в 2023 году вырос на 25% (в I квартале - на 4%, во II квартале - на 5%, в III квартале - на 9%, в IV квартале - на 4%).

Средства юрлиц в ВТБ в 2023 году выросли на 14% (без валютной переоценки - на 11%), физлиц - на 30% (без курсовой переоценки - на 27%). "То есть по сути розничный бизнес являлся в период увеличения ключевой ставки как раз бенефициаром притока в банковскую систему и оседанию на банковских счетах разного типа остатков физических лиц и является большим подспорьем уже в 2024 году с точки зрения исполнения всем банковским сектором пока не импортозамещенного норматива краткосрочной ликвидности с 1 марта 2024 года", - отметил Пьянов.

ВТБ прогнозирует рост ВВП России в 2024 году меньше 2%, инфляцию на уровне 6,2%. Средняя ключевая ставка, по прогнозам банка, в 2024 году составит 14,7%, по итогам года - 13%.

"То есть после пресс-конференции Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председателя Банка России - ИФ) мы не изменили нашему таргету. Тренд на снижение мы ожидаем во втором полугодии и закончим снижением с 16% до 13%. Общее понимание должно быть, что в нынешней бюджетной политике, бюджетном импульсе мы имеем возможность достигнуть нейтральную ставку в 7,5% или какую-то сравнимую, то есть, по сути, нейтральная ставка должна быть неизменно выше. Мы считаем, что вот 13% - эта наша новая нейтральная ставка", - заявил первый зампред ВТБ.

Дмитрий Пьянов ВТБ Банк России ЦБ РФ
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