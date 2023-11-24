В ВТБ заявили, что взлет ставок знаменует расцвет корпоративного кредитования

Розницу ждет депрессивный период, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ и вслед за ней - ставок банковских кредитов знаменует начало периода расцвета корпоративного кредитования: компании и при высокой стоимости заимствований по-прежнему нуждаются в фондировании, более того, у них могут возникать и дополнительные потребности в долговом финансировании. А вот розницу из-за волатильной базы фондирования самих банков и отсутствия возможности переложить риск на клиента ждет депрессивный отрезок, предупреждает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чтобы охарактеризовать тренды на российском рынке кредитования, он воспользовался литературными параллелями, процитировав "Властелина колец". "Перефразируя Толкиена, помните, он говорил, что время эльфов прошло, наступает время людей. Вот время розницы, по крайней мере, на 2024 год прошло, наступает время корпоративного кредитования", - сказал Пьянов.

У корпоратов потребности в ресурсах сохраняются, и даже возникают новые - например, из-за введения с 1 октября "курсовых" экспортных пошлин, отметил банкир, прибегнув на этот раз к цитированию уже из русской классической литературы: "Упрощение - объяснять крабовыми аукционами пик октября, в ноябре тоже есть активный спрос. Там каждый корпорат несчастлив по-своему, и поэтому приходит за кредитом по своим причинам. У кого-то это раньше что-то финансировалось из Фонда национального благосостояния, сейчас перестало вдруг неожиданно и нужно обращаться за кредитом невзирая на высокие ставки в банке; по другому корпорату - он нагружен НДПИ, налогами, привязанными к курсу пошлинами, могут быть какие-то задержки с поступлением валютной выручки в юанях по причине китайских банков, и ему нужна кредитная линия".

По данным ЦБ, в октябре спрос на кредиты со стороны компаний оставался высоким (+2,3% после +2% в сентябре). Около трети месячного прироста пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов (в октябре были проведены аукционы в рамках второго этапа продажи инвестиционных квот на их добычу).

По словам Пьянова, существует с десяток отраслей "со своими судьбами", которые невзирая на высокую ключевую ставку по-прежнему обращаются за кредитами в банки. Кроме того, крупный корпоративный клиент высокого качества категории сейчас более выгоден для банка, так как несет меньшую нагрузку на капитал и способность брать деньги по принципу "ключевая ставка +", то есть не оставляя на банк процентный риск.

"Поэтому если раньше локомотивом прибыли могла считаться розница и розничное кредитование в силу зажатости макропруденциальными надбавками, которые приводят к большой утилизации капитала, количественными лимитами, к сожалению, время эльфов проходит и наступает время людей", - заявил Пьянов.

По его мнению, корпоративный и инвестиционный бизнес банков сможет переложить процентный риск на клиентов и будет себя чувствовать хорошо в 2024 году.

"Те виды бизнеса, которые фондируются низкочувствительными к процентной ставке, например, текущими счетами клиентов, это глобальные линии, средний и малый бизнес также будут себя чувствовать хорошо. А та глобальная линия, которая не имеет возможности переложить процентный риск на клиентов - это запрещено законодательством и регулированием - это розница, и соответственно, имеет в базе фондирования легко переоцениваемые чувствительные компоненты, например, депозиты и накопительные счета, которые в случае не предложения конкурентных ставок и будут утекать (...), они наиболее пострадают", - отметил топ-менеджер.

"Мы видим, что по крайней мере при нашем обсуждении бизнес-плана 2024 года розница может иметь "черный ноль" (легкая прибыль, едва превышающая нулевые значения - ИФ) с точки зрения вкладов в прибыль 2024 года, что объясняет то падение прибыли, которое мы ожидаем в 2024 году. Поэтому, когда я говорю, если эльфы - это лучшие люди во всей этой концепции, лучшие по прибыли, то розничный бизнес будет терять временно свое значение в 2024 году по причине процентного риска", - добавил он.