Мосбиржа в июне запустит на "Финуслугах" онлайн-покупку ПИФов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в конце июня предоставить возможность онлайн-покупки паевых инвестиционных фондов (ПИФ) от разных управляющих компаний на платформе "Финуслуги". Об этом сообщил "Интерфаксу" управляющий директор "Финуслуг" Игорь Алутин в кулуарах ПМЭФ.

"Есть клиенты, которые мало разбираются в фондовом рынке. Для них это будет хорошим инструментом, когда управляющая компания будет упаковывать фонд из разных составляющих – акций, облигаций. В конце месяца онлайн-покупки будут доступны", - сказал Алутин.

По его словам, сейчас также ведутся переговоры с рядом крупных компаний по размещению на "Финуслугах" закрытых выпусков облигаций для их сотрудников.

Алутин не стал называть конкретных эмитентов, уточнив лишь, что это "крупнейшие компании". Одна из них планирует размещение в самое ближайшее время, отметил он.

Такой инструмент интересен компаниям с точки зрения повышения лояльности и сокращения оттока кадров, пояснил управляющий директор "Финуслуг".

Кроме того, Мосбиржа собирается запустить сервис на базе искусственного интеллекта, который будет интегрирован в "Финуслуги" – ФинGPT, добавил Алутин.

"На первом этапе можно будет по любой компании, которая торгуется на Московской бирже, делать запрос и собирать все актуальные новости. Как только робот обучится и мы поймем, что все четко работает, дадим возможность свободного общения с помощником на любые темы", - заключил он.