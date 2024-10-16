Инвесторы смогут открывать брокерские счета через "Финуслуги"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс "Московской биржи" - "Финуслуги" - запустил сервис по открытию брокерских счетов и торговле биржевыми инструментами.

"С сегодняшнего дня мы - первый брокер, счет у которого можно открыть непосредственно на "Финуслугах", и, собственно, уже и торговать в интерфейсе "Финуслуг", используя "Финам" как экзекьюшен брокера", - сказал президент-председатель правления "Финама" Владислав Кочетков на форуме Finopolis-2024.

В дальнейшем перечень партнеров будет расширяться, сообщила "Мосбиржа".

"В перспективе все клиенты "Финуслуг" смогут открывать брокерские счета и по мере подключения к платформе других брокерских компаний видеть в едином интерфейсе свои инвестиционные портфели у разных брокеров, получать аналитику как по отдельному портфелю, так и по всем своим инвестициям. В приложении "Финуслуги" планируется также расширять список доступных биржевых инструментов, развивать аналитический и торговый функционал", - отмечает биржа.