Силуанов не ждет изменений ключевых параметров налогового пакета в части ставок и порогов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Базовые параметры внесенного в Госдуму налогового пакета в части ставок и порогов их применения, скорее всего, не изменятся, так как уже прошли широкое обсуждение, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"По ключевым налогам, по ставкам и порогам, мы обсуждали с парламентом и предпринимателями, поэтому я не думаю, что здесь какие-то изменения будут происходить и будут востребованы", - сказал министр журналистам после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2024, где, среди прочего, обсуждали и вопрос налоговых изменений.

Бизнес ждет от властей четких формулировок относительно параметров применения федерального инвестиционного вычета, который вводится параллельно с повышением ставки налога на прибыль с 20% до 25%, говорят участники форума в том числе в ходе прошедшей в четверг налоговой панели.

"Результат нынешних обсуждений, в том числе и на Петербургском форуме, обсуждений с бизнесом, парламентом - они будут инкорпорированы в поправки", - сказал Силуанов журналистам.