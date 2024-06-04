Срок действия налоговых льгот для резидентов МТОР могут увеличить с 10 до 15 лет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минвостокразвития РФ предлагает увеличить сроки действия налоговых льгот для резидентов создаваемых на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (МТОР) с 10 до 15 лет, сообщил в интервью "Интерфаксу" министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, закон о создании МТОР будет принят Госдумой в осеннюю сессию этого года и вступит в силу в начале 2025 года.

"Мы сознательно на полгода позже примем этот законопроект, чтобы подгрузить туда еще больше льгот, чем изначально было запланировано. Готовятся поправки ко второму и третьему чтениям с тем, чтобы увеличить сроки действия налоговых льгот с 10 до 15 лет и установить дополнительные гарантии стабильности условий для инвесторов. В части контрольно-надзорной деятельности постараемся максимально освободить инвесторов от административного влияния", - сказал Чекунков.

Он уточнил, что резиденты МТОР получат все привилегии и льготы, которыми пользуются резиденты стандартных ТОР, включая упрощенный порядок предоставления земельных участков и обеспечение необходимой инфраструктурой.

"Сейчас мы работаем одновременно по двум трекам. Первый - принятие соответствующего закона, второй - поиск инвесторов и площадок для размещения. На данный момент выбраны пять площадок. Наиболее привлекательными для инвесторов и готовыми для начала работы МТОР выглядят Амурская область, Забайкальский и Приморский края", - сказал Чекунков.

Ранее сообщалось, что глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев предложил китайским компаниям создавать в рамках МТОР в приграничных с Китаем районах РФ предприятия по производству станков, двигателей и горного оборудования с последующей локализацией. Подобным пилотным проектом в МТОР может стать проект по производству ветрогенераторов в Амурской области.

Законопроект о создании МТОР был внесен правительством в ноябре 2023 года. Предполагается, что создание МТОР поможет осуществить совместные инвестиционные проекты с зарубежными партнерами по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

МТОР будут создаваться по решению правительства РФ либо на основании международного договора. Критерии создания МТОР на основании решения правительства: наличие потенциальных резидентов МТОР, подтвердивших готовность реализовать инвестиционные проекты, наличие информации о возможности обеспечить резидентов необходимыми ресурсами, а также наличие предложения субъекта РФ по налоговым льготам.

Общий размер капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта должен быть не менее 500 млн рублей. Общая площадь МТОР не может превышать 20 кв. км.