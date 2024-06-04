НДПИ на кокс и энергоуголь может быть повышен в привязке к дальневосточным ценам

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается ввести надбавку к ставке НДПИ на коксующийся и энергетический уголь в размере 10% от превышения портовых цен Дальнего Востока пороговых значений.

"В отношении коксующегося и энергетического углей предлагается установить дополнительную надбавку к ставке в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно поправкам, в случае энергоугля предлагается к налоговой ставке (речь идет об изменениях в пункт, в котором обозначена ставка за тонну добытого "угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого" - ИФ) применять новый коэффициент - "КЭНРГ", на который ставка будет увеличиваться. В этом коэффициенте будет учитываться средняя за налоговый период мировая цена на уголь по индексу FOB Восточный NAR 5500 и средний курс доллара к рублю, а пороговой ценой будет цена угля в размере $100 за тонну.

По коксующемуся углю поправками предусмотрена привязка рентного коэффициента НДПИ к цене на уголь в дальневосточных портах (в долларах на тонну) вместо ранее используемого индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal . Пороговым значением цены для коксующегося угля, согласно формуле, принято $140 на тонну. Конкретный базис, к которому привязаны расчеты, для коксующегося угля не указан.

"Текущие предложения направлены на унификацию подходов к взиманию налогов с энергетического угля и коксующегося угля, уровень налогообложения которого уже сейчас привязан к котировкам на сырье. Такой подход позволяет более справедливо распределять формируемые у компаний рентные доходы в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры между бизнесом и государством", - прокомментировали изменения "Интерфаксу" в Минфине. Отвечая на вопрос об налоговых новациях для энергоугля, в ведомстве пояснили, что "предлагается, чтобы в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры на энергетический уголь (выше 100 долларов) при расчете НДПИ применялся дополнительный повышающий коэффициент". "При этом в случае формирования невысоких цен на энергетический уголь, ниже 100 долларов, предусматривается сохранение без изменений текущего подхода к налогообложению", - заключили в Минфине.

Как пояснил "Интерфаксу" руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов, речь идет об увеличении НДПИ, при помощи которого правительство "пытается компенсировать выпадающие доходы бюджета от отмены экспортной пошлины на это топливо".

Котов отмечает, что российские угольные экспортеры энергоугля сейчас "и так работают с отрицательной рентабельностью - убытки оцениваются на уровне 1 000-1 300 руб./т при поставках на экспорт энергетического угля из Кузбасса". Соответственно, повышение налогов для них "чревато сокращением добычи, экспорта и сворачиванием ряда инвестпроектов".

Отвечая на вопрос о текущих ценах на энергоуголь в дальневосточных портах, эксперт сказал, что сейчас индекс FOB Восточный NAR 5500 ниже $100 за тонну и составляет "около $92". Последний раз большее ста долларов он стоил в середине декабря прошлого года, и по прогнозам Neft Research, за пределы $100 он как минимум до конца этого года не выйдет.

Говоря про коксующийся уголь, он отметил, что экономика его поставок из Кузбасса, например, в Китай в настоящее время тоже отрицательная - из-за роста производственных издержек при добыче угля, падения мировой цен на уголь и роста логистических издержек. Комментируя цены на российский экспортный коксующийся уголь на FOB Восточный, эксперт пояснил, что речь идёт о $135-140/т, по оценкам Neft Research.