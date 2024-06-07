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Кабмин в конце июня оценит целесообразность продления разрешения на экспорт бензина

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ в конце июня оценит целесообразность продления разрешения на экспорт бензина из страны, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Мы будем исходить из оценки текущей ситуации. К концу месяца мы будем ее понимать и действовать, исходя из того, как будет наиболее целесообразно", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что в стране сейчас нет проблем с производством. "Даже с открытием экспорта на бирже достаточно объемов. Цены даже снизились на бирже еще больше, чем было до открытия экспорта. (Объемов - ИФ) достаточно для потребления на внутреннем рынке и для экспорта", - отметил вице-премьер.

Новак заметил, что доля "серого" экспорта топлива на сегодняшний день невелика. По словам вице-премьера, его поручения, касающиеся недопущения таких поставок нефтепродуктов, касаются отдельных партий, экспортируемых "всерую" через страны ЕАЭС.

"Системной проблемы нет, потому что мы уже сделали все решения - и административные, и регуляторные, чтобы его ("серого" экспорта - ИФ) не было. (. . .) Запретительные пошлины действуют, четко работают таможенные службы", - добавил Новак.

Как сообщалось, правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписано. Вместе с тем ограничения по экспорту бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

Александр Новак
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