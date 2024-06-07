Консорциум ВТБ, РЖД и Нацпроектстроя планирует построить Юго-западный ж/д обход Петербурга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ, ОАО "РЖД" и АО "ГК "Нацпроектстрой" (НПС) планируют совместную реализацию проектов по развитию и модернизации объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Соответствующий меморандум о взаимодействии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) подписали президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозёров и генеральный директор НПС Алексей Крапивин.

В качестве пилотного проекта с использованием механизма рассрочки стороны намереваются построить Юго-Западный железнодорожный обход Петербурга от станции Владимирская до станции Бронка.

"Реализация Юго-Западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга позволит решить две важнейшие задачи: с одной стороны, значительно улучшить комфорт городской среды в интересах жителей и гостей северной столицы (за счет выноса транзитного грузового движения за пределы черты города и использования текущей инфраструктуры для пассажирских перевозок), а с другой стороны, более эффективно организовать движение грузопотоков в направлении портов Усть-Луга и Бронка для увеличения потенциального объема перевозок в этом направлении", - цитирует Костина пресс-служба.

В рамках реализации проектов договоры генерального подряда будут заключаться с условием рассрочки платежа. На этапе создания объектов генеральный подрядчик самостоятельно привлекает финансирование, уточняет пресс-служба. Оплата выполненных работ будет производиться РЖД после приёмки готового объекта.

"Возможность для подрядных организаций привлекать средства в такие проекты, позволяет компании наращивать объемы инвестиций в инфраструктуру и реализовывать масштабные стройки государственного значения в условиях, когда привычные источники финансирования ограничены", - приводятся в сообщении слова Белозёрова.

Как сообщалось, трассировку Северо-восточного и Юго-западного железнодорожных обходов Петербурга правительство РФ утвердило в августе 2023 года.

Северо-восточный железнодорожный обход Петербурга пройдет по территории Ленинградской области через населенные пункты Кировского, Всеволожского и Приозерского районов. Для создания обхода будут реконструированы станции Лосево I в Приозерском районе и Павлово-на-Неве в Кировском районе пропускной способностью 154 пары поездов в сутки.

Юго-западный железнодорожный обход Петербурга также пройдет по территории Ленобласти через населенные пункты Ломоносовского и Гатчинского районов. Создание обхода подразумевает реконструкцию станции Владимирской в Гатчинском районе пропускной способностью 308 пар поездов в сутки и двух станций в Ломоносовском районе - Лебяжье (122 пары поездов в сутки) и Большая Ижора (50 пар поездов в сутки).

Предложение в правительство РФ, по которому проектирование и строительство Северо-восточного железнодорожного обхода города планировалось реализовать в 2019-2024 годах, Петербург подготовил в 2018 году. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 30 млрд рублей.

Сроки и стоимость строительства Юго-западного железнодорожного обхода Петербурга пока не определены.