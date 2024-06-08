Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился в январе-мае на 3,2%, до 552,4 млн т

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) уменьшился в январе-мае 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,2%, до 552,4 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Сокращение объемов внутренних перевозок за отчетный период составило 1%, до 332,7 млн тонн.

Объем международных перевозок снизился на 6,3%, составив 219,7 млн тонн, в том числе через порты было перевалено 139,7 млн тонн (-8,3% к январю-маю 2023 года), через погранпереходы - 80 млн тонн (-2,6%).

Снижение импорта в январе-мае 2024 года составило 8,3%, до 28,7 млн тонн, в том числе перевалка через порты составила 6,7 млн тонн (+2,3%), через погранпереходы - 22 млн тонн (-11,1%).

Транзит сократился на 3,3%, составив 17,2 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 587,2 тыс. тонн (+2,2%), через погранпереходы - 16,6 млн тонн (-3,5%).

Экспортные перевозки за пять месяцев 2024 года уменьшились на 6,3% и составили 173,8 млн тонн, перевозки через порты упали на 8,8%, до 132,4 млн тонн, а через погранпереходы - выросли на 3%, до 41,4 млн тонн.