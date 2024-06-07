Единый инвестиционный портал РФ создадут к 2027 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестиционного портала Российской Федерации в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщается в материалах мэрии, в рамках взаимодействия стороны будут разрабатывать онлайн-инфраструктуру, делиться информацией и практическим опытом в сфере сопровождения инвестиционных проектов, проводить экспертизу порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в инвестиционной сфере. Также предусматривается обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Федерации в рамках развития витрин данных, содержащих сведения о реализации инвестиционной политики.

Завершить создание портала планируется в 2027 году. Москва вложит в реализацию проекта 300 млн рублей.

Стороны планируют привлекать к работе над проектом предпринимательское сообщество. Основой послужит передовой опыт Москвы по созданию единой экосистемы поддержки инвестиционной деятельности, сообщили в мэрии.

В 2021-2023 годах объем инвестиций в основной капитал в Москве составил 17,7 трлн рублей, что в сопоставимых ценах в 3,5 раза больше "трехлетки" 2009-2011 годов.