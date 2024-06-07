Орешкин допустил рост ВВП РФ в 2024 году выше 3%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рост экономики РФ в 2024 году может превысить 3%, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Можем (вырасти более чем на 3% - ИФ)", - прокомментировал он вопрос об ожидаемых темпах роста экономики в текущем году и возможности превышения уровня в 3%.

Орешкин также отметил, что тот факт, что Россия, по данным Всемирного банка, уже в 2021 году вышла на 4-е место по размеру экономики (посчитанному по паритету покупательной способности), не снимает задачи удержания этой позиции, так как "есть серьезные конкуренты".

"У нас очень серьезные конкуренты, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Такая экономика как Индонезия, которая бурно развивается, активно развивается, ЮВА будет нас подпирать снизу, и в этом плане нужно становиться лучше, сильно прогрессировать, чтобы сохранить те позиции, которых мы добились и достигли", - сказал он.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в апреле 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,4% в годовом сравнении после повышения на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе. За январь-апрель 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,1%.

В конце апреля и Минэкономразвития, и ЦБ РФ пересмотрели свои прогнозы по росту ВВП в текущем году в сторону повышения. Так, Минэкономразвития улучшило ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3% (при этом прогноз роста ВВП РФ на 2025 год министерство оставило прежним - 2,3%), ЦБ - до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% (прогноз на 2025 год также остался неизменным - 1,0-2,0%).