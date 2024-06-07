"Газпром" подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" заключил с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания документов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Также были подписаны контракты ООО "Газпром экспорт" на поставку газа на север и на юг Киргизии, контракты на поставку газа с киргизскими компаниями ОАО "Электрические станции", "Бишкектеплоэнерго".

Кроме того, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписал с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром план мероприятий по увеличению поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан по газопроводу Средняя Азия - Центр (САЦ) - 4.