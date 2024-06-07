Поиск
СюжетПМЭФ-2024

"Газпром" подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" заключил с Казахстаном контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания документов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Также были подписаны контракты ООО "Газпром экспорт" на поставку газа на север и на юг Киргизии, контракты на поставку газа с киргизскими компаниями ОАО "Электрические станции", "Бишкектеплоэнерго".

Кроме того, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписал с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром план мероприятий по увеличению поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан по газопроводу Средняя Азия - Центр (САЦ) - 4.

Алексей Миллер Газпром Казахстан Узбекистан Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В расширение транспортного хаба в Подмосковье инвестируют 6 млрд рублей

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Рынок акций РФ ускорил рост после решения ЦБ о сохранении ставки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
ПМЭФ-2024

ФАС и ММК подписали мировое соглашение по "делу металлургов", НЛМК - еще нет

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей
ПМЭФ-2024

Силуанов не ждет изменений ключевых параметров налогового пакета в части ставок и порогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });