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Казахстан выполнит обязательства в рамках ОПЕК+ в июне

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана заявило о планах компенсировать перепроизводство объемов нефтедобычи с начала 2024 года в период до конца сентября 2025 года в рамках обязательств ОПЕК+.

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В Минэнерго отметили, что, согласно оценкам независимых источников, утвержденных соглашением, в мае Республика Казахстан перевыполнила обязательства на 45 тыс. баррелей в сутки.

"Казахстан компенсирует данное перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения. Кроме того, Республика Казахстан компенсирует перепроизведенные с начала 2024 года объёмы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года", - говорится в сообщении Минэнерго, распространенном в среду.

Республика Казахстан представит свой обновленный график компенсаций в Секретариат ОПЕК в ближайшие дни, резюмируется в сообщении.

Казахстан Минэнерго ОПЕК
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