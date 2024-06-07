Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Петербург и АО "Синергия" в ходе ПМЭФ подписали соглашение о намерениях с целью реализации проектов строительства многофункциональных комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3". Об этом сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор города Николай Линченко.

Подпись под документом, помимо Линченко, поставила генеральный директор "Синергии" Виктория Ненадышина.

АО "Синергия" (Петербург) зарегистрировано в 2020 году. Основная сфера деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий. Ненадышина в настоящее время также занимает пост исполнительного директора по правовому сопровождению и корпоративному управлению ПАО "Газпром нефть".

"Проект создания многофункциональных центров мирового уровня высотой 703 и 555 метров позволит преобразовать историческую окраину города в деловой район будущего", - говорится в сообщении вице-губернатора.

Как сообщалось, проекты двух небоскребов на побережье Финского залива – "Лахта Центр 2" высотой 703 метра и "Лахта Центр 3" высотой 555 метров – "Газпром" представил властям Петербурга в 2021 году. Тогда компания высказывала мнение, что с появлением третьего небоскреба на побережье Финского залива "сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий".

"Лахта Центр" – многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Его проект предполагает возведение трех высотных зданий. Согласно справочным материалам к визиту президента РФ Владимира Путина в "Лахта Центр" в июне 2024 года, первая 87-этажная башня "Лахта Центра" высотой 462 метра была введена в 2018 году. Возвести еще две высотки "Лахта Центра" планируется до 2031 года.