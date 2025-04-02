"РусГидро" окончательно переедет в штаб-квартиру в Красноярске до конца года

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" намерено провести тестовую рабочую неделю в новой штаб-квартире в центре Красноярска в конце апреля, сообщил журналистам в кулуарах форума "Энергопром" гендиректор компании Виктор Хмарин.

"Это большой механизм, тысячи людей, тысячи различных IT-систем, каждая в своем направлении. Я думаю, что за этот год мы постараемся переехать (полностью - ИФ)", - сказал он.

ПАО "РусГидро" приобрело здание на улице Перенсона в Красноярске в 2022 году за 1,83 млрд рублей. Компания, будучи зарегистрированной в Красноярске, планировала перевести в это здание свою штаб-квартиру из Москвы. По последним данным, переезд планировалось полностью завершить к середине 2025 года.

Здание площадью 33 тысячи кв. м с максимальной высотой 15 этажей рассчитано на 1,5 тысячи рабочих мест.

Инициативу о переводе госкомпаний и госорганов в регионы выдвинул ранее президент Владимир Путин. По его мнению, это даст толчок к развитию этих регионов.