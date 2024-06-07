Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля 2024 года, в этом нет необходимости, сообщила "Интерфаксу" министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Нет, не нужно", - сказала она, отвечая на вопрос, нужно ли продлевать эту меру.

Нулевая пошлина действует по 30 июня 2024 года.

"У нас по (ситуации - ИФ) с яйцами все прекрасно. Объемы производства растут, фабрики все, которые пострадали от гриппа птиц, восстановились, новые проекты мы профинансировали, дали льготное финансирование большому количеству проектов", - заявила министр.

По ее прогнозу, производство яиц будет только увеличиваться.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на яйца в конце прошлого года РФ на полгода обнулила пошлину на ввоз яиц. По данным Россельхознадзора, за пять месяцев было ввезено 400 млн яиц.